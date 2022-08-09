林屹洲接悍將體能教練 與恩師、隊友在職棒相會

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前中華職棒富邦悍將隊體能教練呂祐華因生涯規劃7月底離隊，由具業餘社會隊教練資歷的林屹洲（圖）接任，讓他繞了一圈後得到機會用教練身分進到職棒舞台。中央社記者謝靜雯攝 1111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）中職富邦悍將隊新任體能教練「阿蛇」林屹洲上月底報到，繞一圈以不同的身分進到職棒，看到過去的恩師林英傑、還有學長、學弟，「終於在台灣最高棒球殿堂遇到了」。

中華職棒富邦悍將隊前體能教練呂祐華因為生涯規劃7月底離隊，由具有業餘社會隊教練資歷的林屹洲接任體能教練。

林屹洲畢業於高雄三信家商，樂天桃猿隊投手王躍霖是他大一屆的學長，味全龍隊投手羅國華則小他一屆，林屹洲也曾有職棒夢，但沒能以球員身分獲得職棒球隊青睞。

林屹洲回憶，2014年就讀大學時期有借將到社會隊崇越隼鷹棒球隊（現安永鮮物成棒隊）比賽，當時感覺不錯，也有想要挑戰職棒，2014年底先去當大頭兵，但當兵空白期，因為沒有維持高強度的訓練，太急著想要回到棒球圈，反而造成肩關節唇撕裂傷。

林屹洲後來到訓練中心，自己練習、增強肌肉，也跟著學習體能訓練方面的經驗和知識，2017年參加中職測試會有通過，但選秀沒有獲得球隊青睞，先後加盟到台南市成棒隊、台壽保成棒隊（台中市成棒隊）、屏東紅尾隊等隊。

林屹洲表示，剛開始到台壽保隊時以球員身分出賽，當時陣中教練、現在樂天桃猿隊牛棚教練林英傑給了他很多協助，但丟球表現不如預期，最後丟到心理有問題，球隊想要戰力調整，在林英傑的推薦下轉為體能教練，也開始球員兼著體能教練身分持續在業餘球隊努力。

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這些年在業餘資歷，繞了一圈得到機會用教練身分進到職棒舞台，林屹洲直言，有很多很出色的體能教練，自己的優勢是因為當過球員，更能知道球員的疑慮和想表達的東西，溝通上比較沒有太大的問題。

林屹洲說，在業餘當教練時，想帶國家代表隊、職棒隊一直是目標，現在真的進到職棒隊，看到林英傑、過去高中的學長、學弟們，有一種「終於在台灣最高棒球殿堂遇到了」的感動。（編輯：張芷瑄）1110809