T1雲豹3將提前換約 下季主場移至國立體大

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹今天宣布旗下的羅振峰、盧捷閔與鄭瑋等3名球員提前換約，其中羅振峰合約總值上看新台幣1200萬元，成為新科本土一哥；雲豹下季主場將移至國立體大。

桃園雲豹總經理蘇翊傑表示，球員的表現球團都看在眼裡，既然有好的表現，球團也不會吝嗇。此外他透露，下個球季主場將從原本的中原大學體育館，移至桃園龜山的國立體育大學體育館。

蘇翊傑表示，目前球隊時段都已完成預約，也確定整季都會在國立體大。他透露，新賽季開始球場會增加更多場邊設施，包括好吃的、好玩的，「我們希望打造像園遊會一樣熱鬧。」

上一季受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，導致票房大受影響，蘇翊傑承認，若以兩個職籃聯盟做比較，的確有一段落差。不過他提到，相較於P. LEAGUE+聯盟，他們晚了一年才成立，新球季他們會努力耕耘在地，場館的部分也會進行一些升級，包括更換全新的計分板與全彩大螢幕。

蘇翊傑強調，他們不會怕失敗，因為總要踏出第一步，包括提前讓3名球員換約，也是展現球隊永續經營的決心。

羅振峰去年因傷僅出賽12場，球隊仍端出2年保證合約外加2年選擇權，年薪高達300萬元的高薪提前換約。蘇翊傑透露，他本來就有意在9月左右和羅振峰等人換約，「因為人家來挖了，也讓我們提早進行。」（編輯：張雅淨）1110810