換約年薪上看300萬 羅振峰：幸福來得太突然

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（中央社記者龍柏安台北10日電）季前因傷休了超過半季，台灣職籃T1聯盟桃園雲豹搖擺人羅振峰季外仍獲得球團換約肯定，新球季年薪上看新台幣300萬元，成為本土新一哥，他笑說：「幸福來得太突然。」

身高195公分、來自高雄師大的羅振峰，畢業後就前往日商公司任職，數度婉拒各隊邀約，最後被台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹總經理蘇翊傑誠意打動，只上了15天班，就決定重拾球鞋回到球場。

或許是太久沒有高強度訓練，才剛回到球場，羅振峰就碰上骨折大傷，他承認，當下心情有些複雜，「我是右腳第5趾骨骨折，我大學都沒受過這麼嚴重的傷，就覺得不打沒事，一打就受傷，也有點恐慌。」

傷癒歸隊後，羅振峰很快適應球隊體系，本季他出賽12場，平均繳出10分、4.4籃板與1.1阻攻，球隊也端出4年（2年保證+2年雙邊選擇權）總值1200萬元的新約，提前和他完成續約。

對於這份新約，羅振峰搞笑地說：「幸福來得太突然。」不過他強調，這份新約對他來說，是壓力也是一種助力，他也相信，自己還可以做得更好。

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除羅振峰外，球隊今天也和射手盧捷閔簽下2+1的新約，月薪從6萬元暴增至20萬元，薪資成長超過3倍，他承認：「有些超乎預期。」

盧捷閔的弟弟是P. LEAGUE+桃園領航猿的盧峻翔，弟弟不僅已打出知名度，甚至已有台灣男籃國手資歷。盧捷閔強調，兄弟登山各自努力，弟弟的表現讓他驕傲，而歷經去年球季後，他更明白自己在球隊的角色與定位，新球季會盡力帶領球隊，也希望能打出好成績。（編輯：張雅淨）1110810