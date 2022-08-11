更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》薪水漲幅創22年新高 受通膨影響上半年實質薪資負成長
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成1/159
首頁 / 運動

張育成本季第3轟 連7場安打追平生涯紀錄[影]

2022/8/11 07:29（8/11 07:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣好手張育成10日敲出本季第3支全壘打，連7場比賽安打不僅追平個人紀錄，也是歷年來台灣打者在大聯盟的最佳紀錄。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
台灣好手張育成10日敲出本季第3支全壘打，連7場比賽安打不僅追平個人紀錄，也是歷年來台灣打者在大聯盟的最佳紀錄。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）台灣好手張育成轉戰光芒之後，火力全面升級，今天對釀酒人之戰，敲出本季第3支全壘打，連7場比賽安打不僅追平個人紀錄，也是歷年來台灣打者在大聯盟的最佳紀錄。

坦帕灣光芒今天在客場以3比4輸給密爾瓦基釀酒人。張育成擔任先發第6棒打擊亮眼，5局上光芒1比2落後，他敲出追平比數的陽春全壘打；隊友阿羅薩雷納（Randy Arozarena）7局上追加一支超前轟，光芒原本勝利在望。

光芒帶著3比2領先進入第9局，但牛棚尾盤失守，9局下後援投手波切（Colin Poche）挨轟，比數被追平；10局下湯普森（Ryan Thompson）被亞當斯（Willy Adames）敲出再見安打，輸掉比賽。

張育成5局上的這支全壘打，棒打釀酒人先發投手伍德拉夫（Brandon Woodruff），把一記97.5英里（157公里）的火球扛出中左外野的全壘打牆外。這球打得強勁，擊球初速達109.4英里（176公里）為全場數一數二。

張育成季中遭守護者釋出，短暫待過海盜，7月來到光芒之後，打擊火力逐漸升溫，自7月26日到今天這場比賽，他已經連續7場比賽都敲出安打，追平個人去年8月到9月間寫下的紀錄。

張育成連續7場比賽敲安，同時也是台灣打擊者在大聯盟的最長連續安打場數。張育成之前，林子偉2018年效力波士頓紅襪，曾有連5場比賽安打。更早之前，胡金龍在2008年連3場比賽安打。

相較本季在守護者與海盜打擊低迷，張育成7月9日披上光芒戰袍出賽以來，火力全面升級，16場出賽共45打數敲出15支安打，包括2支全壘打，打擊率0.333、上壘率0.375、長打率0.511。（編輯：郭中翰）1110811

延伸閱讀
張育成手感佳 單場2支二壘打貢獻2打點張育成轉戰光芒 本季效力第3支大聯盟球隊張育成頂住153公里觸身球 笑說「我的手比球強壯」張育成轉戰光芒首轟出爐 初登板遭兩分砲狙擊
張育成
張進德中職首支代打轟 盼快找回最佳揮棒機制張育成連6戰敲安打 耐心選球以保送拿勝利打點[影]
湯普森
夏季終場聽證聚焦川普3小時無作為 盯電視看國會遇襲國會遇襲案終場聽證 主席批川普為翻盤目無法紀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張育成連6戰敲安打 耐心選球以保送拿勝利打點[影]