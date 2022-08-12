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首為中職開球 財長蘇建榮盼雲端發票也成全民運動

2022/8/12 19:56（8/12 22:16 更新）
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中華職棒12日在天母棒球場由味全龍隊與統一獅隊交手，配合財政部台北國稅局推出的「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，主場龍隊賽前邀請財政部長蘇建榮擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年8月12日
中華職棒12日在天母棒球場由味全龍隊與統一獅隊交手，配合財政部台北國稅局推出的「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，主場龍隊賽前邀請財政部長蘇建榮擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年8月12日
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（中央社記者張璦台北12日電）小學後就很少再摸過棒球的財政部長蘇建榮，今天為推廣雲端發票，首次為中職比賽開球；他表示，目前雲端發票使用率已達46.8%，提前達成今年目標，未來也會視情況再增開雲端發票相關獎項，盼民眾多響應。

為推廣雲端發票，台北國稅局推出「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，民眾捐出10張今年度7至8月雲端發票，以台北市居住地址，參加財政部舉辦的「雲端發票e起來」活動，就可以兌換今天統一獅vs.味全龍內野門票。

身穿味全龍球衣的蘇建榮今天開球後接受媒體聯訪表示，去年底「運動產業發展條例」三讀修正通過，民間企業捐款贊助運動業和賽事，可在一定額度內按捐贈金額抵稅，也就是透過租稅誘因，鼓勵企業支持職業運動。

他說，今天台北國稅局攜手台北市會計師公會舉辦「雲端發票火力全開」活動，不僅是支持國球棒球，也希望藉此機會鼓勵民眾響應雲端發票，讓雲端發票成為全民運動；同時，今天活動所募發票，將全數捐贈公益社福團體。

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蘇建榮指出，目前雲端發票使用率已達46.8%，提前達成今年目標的45%，2025年希望能來到50%；未來也會視情況再增開雲端發票相關獎項，並考慮讓租稅宣導結合體育活動常態化。

蘇建榮說，雖然小學後就很少再摸過棒球，自評開球表現，他表示，練習時投的不錯，上場開球投歪有些可惜，但依舊很高興能首次體驗中職開球，也盼藉此鼓勵民眾投身棒球，讓國球運動發展更加熱絡。（編輯：蘇志宗）1110812

財政部台北國稅局日前推出「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，可兌換中華職棒12日天母例行賽事門票及贈品券，主場味全龍隊賽前並邀請財政部長蘇建榮擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年8月12日
財政部台北國稅局日前推出「雲端發票火力全開」租稅宣導活動，可兌換中華職棒12日天母例行賽事門票及贈品券，主場味全龍隊賽前並邀請財政部長蘇建榮擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年8月12日
中華職棒味全龍隊12日在主場天母棒球場比賽前，特別邀請財政部長蘇建榮（中）擔任賽事開球嘉賓，蘇建榮開球後在場中比出味全龍W手勢留影。中央社記者張新偉攝 111年8月12日
中華職棒味全龍隊12日在主場天母棒球場比賽前，特別邀請財政部長蘇建榮（中）擔任賽事開球嘉賓，蘇建榮開球後在場中比出味全龍W手勢留影。中央社記者張新偉攝 111年8月12日
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