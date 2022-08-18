91歲台灣棒球傳奇推手蔡焜霖 現身耕元盃小將驚喜

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91歲的「紅葉傳奇」幕後推手、政治受難者蔡焜霖（左2坐者），18日意外現身在台東舉辦的耕元盃棒球賽現場，為紅葉小將加油打氣。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）偶然打開台灣棒球大門的傳奇推手、政治受難者蔡焜霖，今天意外現身在台東舉辦的耕元盃棒球賽現場，為紅葉小將加油打氣，看到小朋友臉上都有笑容，他很高興。

耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽16日起在台東開打，今天上午台東紅葉國小出戰花蓮中原國小，91歲的「紅葉傳奇」幕後推手蔡焜霖現身球場觀賽，為紅葉小將加油打氣。

紅葉小將開心圍著喊「蔡爺爺好」、「謝謝蔡爺爺」。蔡焜霖開心地說，從威權統治走到民主自由，當年（民國57年）去台北的小朋友大家都不太講話，守紀律，靜靜的，剛剛看到小朋友都很活潑，臉上都有笑容，「那是我們時代很難有的；時代不一樣了，小朋友的臉上都有笑容，我很高興」。

蔡焜霖今天也在政治受難者陳武鎮、陳玉珠、陳欽生陪同下，一起回到台東縣延平鄉紅葉少棒紀念館，回憶起當年那段歷史。

54年前，紅葉少棒隊先奪下全國冠軍，接著大勝日本少棒明星隊，奠定「紅葉傳奇」，也打開台灣棒球大門，而這趟傳奇之旅的幕後推手，是曾經坐過多年黑牢政治受難者、「王子雜誌」創辦人蔡焜霖。

蔡焜霖1950年台中一中畢業後，因參加讀書會，被以「參加叛亂組織」罪名判刑10年入獄，出獄後和獄友創辦兒童刊物「王子雜誌」。1968年，紅葉少棒隊獲台東少棒冠軍，但因缺經費無法到台北參加全國賽，蔡焜霖從報紙上聞訊後，立即與校方聯絡表達贊助意願。

開著雜誌社的運書車南下台東，花3天2夜將球員及教練接到台北，蔡焜霖與同事自掏腰包，供吃供住，紅葉小將不負眾望，奪下全國冠軍，造成轟動。

接著和世界少棒冠軍日本關東隊友誼賽，為了讓紅葉少棒有新的球衣、球具和集訓經費，王子半月刊發起讀者1人1元幫球隊；因關東隊無法到台灣，由關西聯隊到台灣參賽，結果紅葉小將，以7A比0擊敗關西聯隊，將我國棒球推上國際舞台。

蔡焜霖想幫助更多小朋友圓夢和推動台灣棒球運動，無奈，第2年雜誌社碰到淹水，他也因此破產。（編輯：陳仁華）1110818