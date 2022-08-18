郭郁政繳出7局好投 味全龍賞統一獅3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華職棒味全龍今天靠著郭郁政繳出7局失2分優質先發成績，加上陳品捷單場擊出4安打，率隊以4比3擊敗統一獅，獅隊苦吞3連敗。

味全龍今天在主場斗六棒球場迎戰統一獅，因賽前降雨場地積水，比賽延後近一小時才開打。

獅隊首局靠著陳傑憲保送、林子豪安打，先攻下1分，龍隊2局下展開反擊，郭天信適時安打，扳平比分。

味全龍隊主砲吉力吉撈．鞏冠7月初跑壘造成左膝受傷，今天是回到一軍的首戰，他於3局下敲出陽春全壘打，本季第7轟出爐，幫助龍隊以2比1反超，而獅隊4局上添得1分，兩隊戰成2比2平手。

味全龍5局下由陳品捷安打開啟攻勢，吉力吉撈．鞏冠獲得保送，吳東融敲安再添1分，8局下又靠著蔣少宏、陳品捷的安打，追加1分保險分。

龍隊9局上換上「守護神」伍鐸（Bryan Woodall），獅隊吹起反攻號角，施冠宇獲得保送後盜上二壘，隨後高國慶敲安追回1分，陳傑憲再補上安打，但後續未能再下一城，龍隊最終以1分差險勝，獅隊吞下3連敗。

龍隊投手郭郁政投7局失2分，被敲4安，送出5次三振、1次保送，連2場繳出優質先發成績，摘下本季第7勝，獲選單場MVP。

龍隊全場敲出13支安打，陳品捷、吳東融手感火燙，各敲出4支、3支安打，各貢獻1分打點。（編輯：陳彥鈞）1110818