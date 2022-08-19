桃猿、悍將握手言和 林立單場4安獲選MVP

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華職棒樂天桃猿、富邦悍將今天鏖戰至延長賽第12局未能分出勝負，兩隊合計派出13名投手，最終以2比2握手言和，而單場敲出4支安打的桃猿隊林立獲選為MVP。

富邦悍將今天作客桃園棒球場，出戰樂天桃猿，派出投手李子強先發，而桃猿隊則由洋投霸林爵（Ryan Bollinger）應戰。

桃猿隊第2至4局得點圈都有攻擊的機會，但都未能把握，直到5局下才趁著悍將換上歐書誠中繼，靠著陳晨威、陳俊秀安打，打破僵局，桃猿隊取得1比0領先。

悍將隊6局上展開追分，王正棠在三壘有人情況下，適時敲出高飛犧牲打，扳成1比1平手。

桃猿隊7局下再度發動攻勢，嚴宏鈞、林立安打，搶下1分，以2比1要回領先；悍將隨即在8局上展開反擊，葉竹軒、王正棠安打，形成一、三壘有人，申皓瑋擊成內野滾地球，送回三壘跑者，再度扳平比分。

兩隊延長賽第10至12局都有攻勢，但都欠缺適時一擊，最終以2比2握手言和，比賽共歷時5小時01分。

桃猿隊此役先發打線除了朱育賢外，其他都敲出安打，其中擔任開路先鋒的林立手感火熱，單場4安打、進帳1分打點，賽後獲選為單場MVP。（編輯：楊昭彥）1110819