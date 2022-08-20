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羅力不忘2012年來台打球初衷 談家人數度哽咽

2022/8/20 14:12（8/20 14:29 更新）
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（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊洋投羅力9月將引退，放手到中職打拚、和最後選擇離開的原因都是家人，談起家人羅力數度哽咽，2012年從紐約坐上來台的飛機心情仍然難忘：「來這裡、要讓一切都值得」。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力預計8月25日、9月2日完成中職生涯最後兩場先發就引退，9月2日球團將會為他舉行引退儀式。

羅力在引退記者會上談引退原因，講到家人、小孩、妻子數度哽咽，「孩子越來越大、我的年紀也越來越大了，時間很寶貴，雖然心中還是熱愛在這裡打球，但想陪伴家人的想法很強烈。」在記者會上透過直播跟家人打招呼的瞬間、情緒一度難以克制。

羅力2011年季後曾到韓職測試，也有獲得韓職球團開出合約，但因為知道球團內部對於是否簽他意見有點落差，最後決定婉拒，羅力坦言當時就想過要結束球員生涯，2012年季中獲得Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）開出合約，當時退休也還是選項，太太推了他一把：「你一直都在等待這個機會，現在有機會、為什麼不去呢？快點準備登機。」

羅力透露，一直到現在都還清楚記得2012年從紐約搭機來台的心情，「坐在飛機上、飛機慢慢起飛，我告訴自己，這次來要讓一切值得」，這10年來這樣的心境、這個想法支撐著他在場上打拚。

羅力感謝過去10年妻子、小孩全心全意的支持，跟家人提出決定引退返美時，羅力透露小孩很開心，但要羅力給他們驚喜、不要提前透露哪一天返美，「沒有他們的支持，我沒有辦法完成現在的成就，對於在中職的每分每秒都心懷感激、也很享受。」

被問起球員生涯每場先發和今天開記者會哪一個比較緊張，羅力笑說：「絕對是記者會」，昨天都沒有睡好，先發出賽雖然也會有不舒服的時候，但過去30幾年來已經習慣了，談論自己是比較不習慣的事，「走進記者會短短的路程，有很多的情緒、很感激有這個機會。」（編輯：陳政偉）1110820

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