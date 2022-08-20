羅力建議年限規定下修 吸引洋將赴台效力

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中華職棒富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）20日舉行記者會，正式宣布將於9月引退，會後穿上球隊為他設計的百勝紀念球衣與專屬LOGO合影。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊洋投羅力下週滿9年年資，成為隔年起不占洋將名額第一人；羅力雖將引退，仍會宣告資格，也建議年資規定可縮短到5、6年，會讓洋將更願效力台灣。

羅力（Mike Loree）從2012年起在台效力，今年一軍登錄滿81天就可集滿9年年資、符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額。

羅力今天舉辦記者會宣布，8月25日、9月2日最後兩場先發出賽後引退，但還是會宣告資格；可使用這規定成為本土球員很榮譽，「花了我不少心力跟時間」，會完成宣告程序。

他說，這是很好的規定，可吸引外籍球員到台灣打球，更願跟球隊保持長久合作關係，但也希望年限縮短，如果可縮短到5到6年，洋將應會更願意到台灣。

富邦育樂股份有限公司總經理陳昭如表示，球團兩度在中職領隊會議提建議，這個條款才於2020年通過，但9個球季很長、非常不易，年限下修應有討論空間，就不用像羅力這麼辛苦要撐到9年。（編輯：李明宗）1110820