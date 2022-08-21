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陳佳樺扳倒英國名將費雪 加拿大撞球公開賽摘金

2022/8/21 14:54（8/21 15:36 更新）
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陳佳樺（前右）21日在WPBA加拿大公開賽女子10號球金牌戰以3比2力退英國名將費雪（前左）奪冠。（圖取自twitter.com/WPBAbilliards）
陳佳樺（前右）21日在WPBA加拿大公開賽女子10號球金牌戰以3比2力退英國名將費雪（前左）奪冠。（圖取自twitter.com/WPBAbilliards）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣撞球好手陳佳樺今天在WPBA加拿大公開賽女子10號球金牌戰，關鍵點球大戰以3比2力退英國名將費雪，疫情後首場國際賽就締造佳績，她賽後直呼沒想過會拿冠軍。

22歲的陳佳樺曾在2016年世界青少年花式撞球錦標賽奪得冠軍，並在2018年世界青少年9號球錦標賽封后，2019年更在日本公開賽奪冠，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，她睽違2年多重返國際賽，這次遠征加拿大，參加美國女子職業撞球巡迴賽（WPBA）加拿大公開賽女子10號球賽事。

陳佳樺一路過關斬將晉級加拿大公開賽4強，4強戰對決同樣來自台灣的洪夢霞，提前為台灣預約1張冠軍戰門票，而「台灣內戰」最終由陳佳樺勝出，挺進冠軍戰。

陳佳樺金牌戰遭遇到英國選手費雪（Allison Fisher），兩人在這次比賽中第二度交手，前一次由陳佳樺取勝，費雪落入敗部後，一路推進至冠軍戰。

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陳佳樺與費雪在金牌戰狹路相逢，陳佳樺首盤以4比2拿下後，來勢洶洶的費雪隨後以4比0搶下次盤、扳回一城，比賽進入點球大戰，陳佳樺展現強心臟，以3比2險勝對手，確定奪冠的那一刻，陳佳樺表情顯得又驚又喜。

陳佳樺賽後接受大會訪問時表示，「我真的不敢相信，又很開心，這是我疫情開始後第一場比賽，我沒想過我會拿冠軍，我只是在享受比賽。」（編輯：張雅淨）1110821

（圖取自twitter.com/WPBAbilliards）
（圖取自twitter.com/WPBAbilliards）
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