中職澄清湖棒球場例行賽落幕 2022觀賽人次創新高

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）中職在高雄澄清湖棒球場今年最後一場例行賽今天由獅象大戰畫下句點；今年雖遇COVID-19疫情攪局，觀眾人數仍創新高，逾8.3萬人次進場觀賽，成功提升在地職棒熱度。

中華職棒排定在高雄澄清湖棒球場的最終場例行賽由獅象大戰畫下完美句點。高雄市政府運發局今天發布新聞稿指出，自今年4月開打以來，例行賽總計8萬3682人次入場，為球隊應援加油，突破2018年（6萬3634人次）、2019年（7萬2161人次）、2021年（8萬556人次）觀賽人數，再創中華職棒澄清湖棒球場例行賽入場人數新高。

連續2天都到場關心的運發局長侯尊堯表示，今年共有20場中華職棒例行賽於澄清湖棒球場舉行，雖無停賽或採閉門開打模式，賽程受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響較少，但上半季在5月後確診人數攀升，發生許多球員確診、比賽須延賽補賽情形，即便如此，今年平均每場人次仍達4000人以上。

侯尊堯表示，澄清湖棒球場排水性佳，只要不是持續性大雨，都能順利完賽。針對有球團反映內野紅土較鬆軟問題，今年賽後都會加強內野紅土區滾壓、夯實、整平，確保場地舒適安全；7月27日味全、兄弟隊平手延長加賽到12局，最後以和局收場，比賽結束都已跨夜，但為了隔天球賽，同仁仍完成內野紅土夯實、整平工作，直至凌晨2時30分，令他印象深刻。

侯尊堯指出，這週末親至球場觀賽，內野看台兩邊二樓都快坐滿觀眾，顯示高雄球迷的棒球熱度持續回升，過去2年內市府透過號召在地企業贊助接駁專車、邀請在地棒球校隊入場看球、拆除遮蔽觀眾視線的啦啦隊舞台區圍網，也透過社群媒體舉辦贈獎活動吸引民眾進場看球，提升職棒熱度。

侯尊堯說，高雄今年成功迎來職棒第6隊台鋼雄鷹，今天例行賽落幕後將主要交給球團進駐運用，未來澄清湖再迎例行賽時，目標是場場都有超過5000人的盛況，盼能帶動基層棒球，發展運動經濟。（編輯：陳仁華）1110821