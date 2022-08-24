陳將双大學不耍帥 盼打得省力更有效率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北24日電）上季率領光復高中，拿下隊史首座HBL高中籃球聯賽冠軍的王牌前鋒陳將双，新球季將進入世新大學，他透露，新賽季會減少耍帥比例，希望自己可以節省體力打得更有效率。

高中時期被稱為「最強高中生」的陳將双，今年暑假曾赴美移訓10天，他表示，去美國特訓後改變最大的，就是打球的穩定性。

陳將双搞笑地說，現在回頭看高中時期比賽的影片，其實有很多沒有必要的動作，「但滿帥的。」他承認，這些動作其實耗費了不少體能，接下來會試著打得更省力、更有效率。而問他是不是不再耍帥，他說：「看狀況吧，該耍的時候還是會耍。」

另一方面，赴美後在教練建議下，陳將双也試著微調投籃出手動作，他解釋，現在的投籃方式，「比較舒服，也投得比較遠。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

接下來世新將在9月14日至20日，前往菲律賓進行移地訓練，返台後將備戰UBA大專籃球聯賽。陳將双透露，雖然大學隊包括政治大學、台藝大等強權都還沒交手過，但他強調：「不管到哪裡，都想要拿冠軍。」

體育署今天舉辦111年度國民體育日啟動記者會，邀請本土天團玖壹壹、籃球好手陳將双與淡水商工球員李恩芯等人站台，甚至跨界合作拍攝宣傳影片，並一起宣傳9月9日國民體育日當天，國民運動中心等公共運動設施免費，並提供當月體適能檢測費用全免，以及9月17日體育表演會免費看等好康，希望全民一起動起來。（編輯：張雅淨）1110824