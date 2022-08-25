西雅圖水手柯比開賽連投24好球 刷新MLB紀錄[影]

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（中央社西雅圖24日綜合外電報導）西雅圖水手投手柯比（George Kirby）今天刷新美國職棒大聯盟MLB紀錄，他在先發迎戰華盛頓國民一役，開賽連投了24顆好球。

法新社報導，這位24歲右投5月才在大聯盟初登板。

柯比開賽連24好球，打破2018年8月30日匹茲堡海盜馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）開賽連21顆好球紀錄。

柯比、馬斯葛羅夫，以及2014年開賽連投20顆好球的亞特蘭大勇士桑塔納（Ervin Santan），是大聯盟1988年開始記錄投球數據以來，唯3名開賽能連投20顆好球（含）以上的投手。

柯比今天開賽連續投出的24顆好球只有1顆沒有進入好球帶，但這顆偏低的壞球被國民打者艾布蘭（C.J. Abrams）打成內野安打，讓柯比得以延續好球數。

被打出安打或出局的球，無論是不是有進入好球帶，都會被視為好球。只有主審判定為壞球的球，才會記錄為壞球。

柯比此役投7局，有9次三振，被敲出8支安打失1分。終場水手1比3輸球，柯比無關勝敗。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110825