台鋼雄鷹補強 網羅蕭任汶任投手教練

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中職台鋼雄鷹今天公布教練團部分名單，延攬單季最低防禦率紀錄保持人蕭任汶任投手教練，原球探鄭漢禮轉任投捕教練；曹竣崵、鄧蒔陽分別擔任客座投手教練、內野守備教練。

台鋼雄鷹成為中職第6隊後，今年新人球員選拔會中26輪共選進30名好手，並率先與狀元郎曾子祐簽約，近期除了持續與選手談約、簽約外，教練團籌組也在同步進行。

除了統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖外，台鋼雄鷹日前宣布，將邀請東京奧運日本隊教練團「守備職人」井端弘和來台擔任客座內野守備教練，今天再度發布新聞稿公布部分教練團名單。

其中，中華職棒單季最低防禦率紀錄保持人蕭任汶將擔任台鋼雄鷹投手教練，原球探鄭漢禮轉任投捕教練；曹竣崵、鄧蒔陽分別擔任客座投手教練、內野守備教練。

球團表示，蕭任汶、鄭漢禮、曹竣崵、鄧蒔陽都曾在基層耕耘，對於選手養成皆具豐富經驗，期待4名教練能在各自專業領域為年輕的台鋼雄鷹團隊打下穩固基礎，加上日籍守備教練井端弘和來台指導，從9月秋訓開始共同帶領選手成長。

蕭任汶職棒生涯後援為主，以精準控球著名，生涯年為2001年，當年球季52場後援登板、16次救援成功都是生涯最多，防禦率1.40勇奪當年防禦率王，至今仍是中職單季最低紀錄，退役後在基層擔任教練，從社區到成棒都有豐富經驗。

曹竣崵少棒到成棒都是國家代表隊常客，1999年加入中華職棒，菜鳥年23場出賽其中19場先發，共投141.1局，戰績11勝5敗、防禦率2.48，勇奪年度最有價值球員、年度新人獎，並創下連續3場完封勝中職紀錄。執教生涯前期在兄弟象、義大犀牛等職棒隊擔任投手教練，2017年成為新北市成棒隊投手教練，之後到台北城市科技大學棒球隊擔任總教練至今。

鄧蒔陽選手時期主要以二壘守備為主，也擔任過一壘、三壘與游擊手，曾6度入選中職明星賽。結束選手生涯之後，長期在基層擔任教練。

鄭漢禮原為台鋼雄鷹球探，幫助球隊在測試會、選秀會上觀察並網羅具潛力好手，選手時期為捕手，之後也有許多執教經驗，曾於新北市二重國中、台北市南港高工棒球隊，以及社會甲組崇越及桃園航空城擔任教練。（編輯：張雅淨）1110901