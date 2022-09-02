林澤彬樂觀看轉隊交易 王勝偉鼓勵平常心

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（中央社記者謝靜雯、張新偉新北2日電）中職富邦悍將隊「新同學」野手林澤彬隨隊，最快明天有機會登錄一軍，他樂觀看待轉隊、爭取更多機會，陣中「過來人」學長王勝偉也鼓勵他：「平常心」。

中華職棒富邦悍將隊用投手楊彬、野手楊晉豪，與樂天桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，王躍霖、林澤彬今天隨隊一軍，王躍霖選擇23號、林澤彬穿上74號。

林澤彬表示，聽到交易消息當下很驚訝但是不意外，在桃猿隊位置重複性高，機會也被壓縮，轉隊到悍將隊，也希望可以有比較多的機會，樂觀看待被交易，沒想過這麼快可以到一軍隨隊練習。

林澤彬是二壘手，悍將陣中二壘手為學長王正棠，林澤彬表示，職棒就是良性競爭、看誰表現好教練團就會用誰，隨時準備好等機會來，上到一軍只要一有狀況，可能又要下二軍，沒有人希望這樣。

林澤彬大學就讀國立台灣體育運動大學，悍將領隊林華韋也曾任台體大校長，林澤彬表示，過去跟校長沒有太多直接的互動，校長偶爾會到球隊來關心大家，「但很嚴肅，我看到他會緊張、會怕。」

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到了新環境，林澤彬坦言人際關係重建是比較害怕的部分，由於個性悶騷，需要時間跟新隊友磨合，也笑說一開始要跟王躍霖相依為命、互相依靠了。

悍將陣中資深內野手王勝偉，也是今年球季轉隊來的「過來人」，林澤彬表示，王勝偉是從小的偶像，隨隊也有跟王勝偉打招呼，「學長說自己是過來人，只送我3個字、平常心」，有機會想要跟王勝偉討教守備觀念。（編輯：陳政偉）1110902