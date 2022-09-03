周天成逆轉勝中國石宇奇 首闖羽球日本公開賽決賽[影]

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（中央社記者龍柏安台北3日電）世錦賽銅牌得主、台灣羽球一哥周天成今天克服首局先失劣勢，以15比21、21比19、21比12逆轉淘汰中國好手石宇奇，生涯首度闖進日本羽球公開賽壓軸決賽。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

周天成過去在日本公開賽最佳戰績，是2015年止步4強，今天他在4強後來居上闖進決賽，是他本季自印尼羽球大師賽、台北羽球公開賽後，第3度晉級最終決賽。

目前世界排名22的石宇奇，曾高居世界排名第2，去年10月他因發表不當言論，遭中國禁賽，直到今年羽球世錦賽才獲「解封」重返賽場，而上週他在世錦賽16強不敵印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），提前出局。

周天成過去和石宇奇交手7次，後者握有5勝對戰優勢，而周天成最近一次擊敗對手，則是2018年在中國福州舉辦的中國公開賽4強，當時台灣一哥兩局僅讓對手合計拿下21分，橫掃對手闖進壓軸冠軍賽。

今天兩人再次交鋒，開局周天成暖機稍慢，開賽就陷入3比10大幅落後，首局先以15比21讓出。

歷經首局熱身，周天成在次局找回節奏，他在開局3比5落後下連拿5分超前，對手雖在比賽局末追平，周天成在15比15平手時再用5比1攻勢奠定勝基，以21比19還以顏色。

決勝局周天成先用6比1攻勢亮麗開局，並在局中12比10領先之際，再靠6比0攻勢甩開對手糾纏，在一路領先之下，以21比12淘汰對手，順利挺進決賽。

周天成明天的對手將是丹麥好手安東森（Anders Antonsen）與地主好手西本拳太之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1110903