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達納高球公開賽第3輪 徐薇淩繳70桿暫並列第18

2022/9/4 11:50
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣旅美高球女將徐薇淩今天在LPGA達納公開賽第3回合射下2鳥、吞1柏忌，單日揮出70桿，累計以低於標準8桿205桿，暫時並列第18。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）達納公開賽在美國俄亥俄州錫凡尼亞舉行，台灣女將徐薇淩、錢珮芸與侯羽桑一同闖進週末決賽，與前一站加拿大女子高球公開賽晉級組合相同，3人今天展開第3輪賽事。

徐薇淩、錢珮芸前2輪結束，排名一度衝上並列第4、9，徐薇淩今天從第1洞出發就領到柏忌，所幸在第8、9洞連續賺進小鳥，以70桿繳卡，3輪合計以低於標準8桿205桿，排名暫居並列第18。

錢珮芸第3輪同樣打出70桿，3輪合計206桿，暫時並列第27。

侯羽桑本週表現漸入佳境，前2輪各揮出71桿、70桿，今天打出3名台將之中最佳的68桿，3輪總桿數209桿，並列第46。

華裔美籍女將李億今天從第1洞出發，儘管在第1、7洞苦吞柏忌，但第8洞抓下小鳥後逐漸回穩，後9洞再進帳5鳥，以67桿完賽，連3輪繳出6字頭的成績，3輪合計以低於標準14桿的199桿，以1桿優勢繼續獨居領先。（編輯：管中維）1110904

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