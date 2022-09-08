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莎芭蓮卡直落二獲勝 連兩年打進美網女單4強

2022/9/8 10:22（9/8 11:04 更新）
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白俄羅斯網球好手莎芭蓮卡（圖）7日擊敗捷克的普里斯科娃，連兩年打進大滿貫美網女單4強。（圖取自twitter.com/usopen）
白俄羅斯網球好手莎芭蓮卡（圖）7日擊敗捷克的普里斯科娃，連兩年打進大滿貫美網女單4強。（圖取自twitter.com/usopen）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）白俄羅斯網球好手莎芭蓮卡今天以6比1、7比6（7比4）擊敗捷克的普里斯科娃，連兩年打進大滿貫美網女單4強。

24歲的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）接下來將和今年大滿貫法國網球公開賽女子單打冠軍，波蘭的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）與地主皮古拉（Jessica Pegula）之戰的勝方爭奪這次美國網球公開賽女單決賽的門票。

世界排名第6的莎芭蓮卡去年曾打進大滿貫溫布頓網球錦標賽4強，她今天迎戰世界排名22名、2016年美網亞軍普里斯科娃（Karolina Pliskova）發出7記愛司球（ace）。

莎芭蓮卡2022年3次對上斯威雅蒂全都吞敗，且一盤都沒能拿下；在與皮古拉的對戰紀錄上，則有3勝1負的優勢。

莎芭蓮卡對此表示：「她們都是強悍的對手，我必須竭盡所能去拚，我已經準備好面對一場硬仗。」

今天，莎芭蓮卡靠著3次攻破對手發球局，僅花28分鐘就拿下首盤。

30歲的普里斯科娃在次盤第8局兩度避免遭破發，但仍擋不住莎芭蓮卡，讓她闖進4強。

斯威雅蒂是第一個在美網闖進8強的波蘭女將，也是近代唯一拿過大滿貫冠軍的波蘭女將。

她今年曾在邁阿密網賽、大滿貫法國網球公開賽奪冠，並在這兩次奪冠的路上擊敗過皮古拉。

斯威雅蒂本季拿下54勝，成績領先所有女將，今年已奪得6座冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110908

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