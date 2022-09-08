亞運順延國手是否重選 單項協會9月底前決定

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（中央社記者龍柏安台北8日電）體育署副署長洪志昌今天表示，受到疫情影響，杭州亞運順延一年，為選出最強代表隊，體育署將讓協會選擇是否重新遴選國手，各單項協會需在9月30日前做出決定。

原訂今年9月10日登場的2022杭州亞運，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，順延至明年9月23日舉行，包括成都世大運也跟著一起順延至明年舉行。

洪志昌今天在體育署例行記者會上指出，體育署擬定3合1備戰策略，將亞運、世大運與巴黎奧運培訓選手一起整合，為讓選手全力備戰，黃金計畫的經費無上限。

而亞運宣布順延前，共有27個比賽項目國手已決選出爐，為讓選手保持競爭力，體育署將給協會調整陣容、修正代表隊遴選辦法（是否換人）的選擇權。

洪志昌舉例，有些運動項目有客觀成績作為依據，包括田徑、游泳等，已達參賽標準的選手，可視為取得參賽席次，未來協會可透過舉辦選拔賽，選出近況最佳的選手。

若先前已達標選手，在選拔賽以些微之差落敗，洪志昌則提出，屆時可透過類似「擇優」模式增加參賽名額，避免遺珠之憾。

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至於包括桌球、羽球與網球，以世界排名為遴選依據的項目，只要協會修改排名截止日期，洪志昌認為問題也不大。

不過修改亞運代表隊遴選辦法，恐引發部分反彈，對此洪志昌強調，若協會決定維持原有計畫，體育署也不反對，但希望協會提出完整的備戰與訓練計畫，例如透過舉辦檢測賽或對抗賽，讓選手持續強化。他重申：「我們的目標，是選出最強的代表隊。」（編輯：張雅淨）1110908