皇后城錦標賽第3輪 徐薇淩持續走揚並列18

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣高球一姐徐薇淩在LPGA皇后城錦標賽表現如倒吃甘蔗，今天她打下3鳥、無柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，累計以低於標準6桿的210桿，排名並列18。

LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽本週轉戰辛辛那提，在肯伍德鄉村俱樂部舉辦總獎金175萬美元（約新台幣5394萬元）的皇后城錦標賽，台灣共有5名女將參賽，可惜僅徐薇淩與李旻順利晉級。

皇后城錦標賽排頭每天換人當，美國選手尤英（Ally Ewing）今天再打出6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的67桿作收，3回合累計以低於標準16桿的200桿攻上首位，以1桿之差領先墨西哥女將法西（Maria Fassi）。

徐薇淩在這次皇后城錦標賽開低走高，首輪她排名並列61，從次輪開始火力加溫，排名也扶搖直上，若明天最終回她仍有穩定發揮，將有機會挑戰排名前10大關。

至於李旻這一戰狀態則和徐薇淩完全相反，開高走低的她，首輪繳出低於標準4桿的68桿，一度並列11，是同場參賽台將當中表現最佳。

沒想到從第2輪開始，李旻陷入掙扎，包括今天在內，她連續兩天繳出高於標準2桿的74桿，總計以平標準的216桿，排名滑落至並列64。

李旻今天在前9洞打下2鳥、1柏忌，表現還算平穩，無奈在收尾前卻出現突發狀況，在標準桿4桿的第17洞，她用了7桿才脫困，領到3柏忌重傷害，讓她從原本低於標準1桿的成績，變成高於標準桿2桿。（編輯：管中維）1110911