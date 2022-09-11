10號球團體世錦賽 台灣不敵英國鍍銅

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（中央社記者龍柏安台北11日電）開賽就陷入0比2落後，即便張榮麟與周婕妤聯手的混雙追回1勝，可惜張榮麟把關的男單又不敵對手，在世界團體10號球錦標賽4強以1比3不敵英國，獲得銅牌。

2022世界團體10號球錦標賽，今天在奧地利進行4強賽，除台灣與英國之戰，另一組則是由菲律賓碰上德國。

世界團體10號球錦標賽的賽制採5戰3勝制，包括女單、男單與混雙，不過每項比賽僅搶4局，由於局數短、因此變數也大。

這場比賽前3輪採雙敗淘汰，最後8強則改為單敗淘汰，英國曾在第3輪以2比3憾負菲律賓，歷經敗部復活捲土重來挺進4強，而台灣隊則是一路過關斬將晉級4強，無奈吞下的第1敗就是淘汰止步。

昨晚才拿下女子10號球世錦賽冠軍的「大眼妹」周婕妤，今天擔任開路先鋒，無奈她以2比4不敵現役世界球后凱莉費雪（Kelly Fisher），第2點登場的「港都魔獸」吳坤霖，也以0比4遭蕭奧（Jayson Shaw）橫掃，台灣陷入0比2淘汰邊緣。

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由「火雲邪神」張榮麟與周婕妤聯手的混雙，在1比2落後下，以4比3逆轉阿普爾頓（Darren Appleton）與凱莉費雪，成功將戰線延長至第4點，可惜接下來張榮麟未能延續勝利腳步，以1比4輸給蕭奧，也宣告無緣壓軸冠軍賽。

台灣時間昨天深夜在女子10號球世錦賽，由周婕妤與魏子茜聯手「金包銀」，加上團體賽也拿下銅牌，本屆10號球世錦賽台灣共囊括1金、1銀、1銅的好成績。（編輯：屈享平）1110911