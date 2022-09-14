林益全本季首轟出爐 生涯第1500場出賽達陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒富邦悍將內野手林益全今天完成生涯第1500場出賽的里程碑，本季首轟也在同日出爐，但未能幫助球隊贏球，最終悍將以2比5不敵統一獅。

富邦悍將今天作客台南棒球場與統一獅隊交手，派出投手江少慶先發，江少慶2局下控球不穩，連續投出2個保送，隨後輪到前一役單場雙響砲的郭阜林登場，郭阜林在一、二壘有人情況下揮出3分打點全壘打，連3個打席開轟，獅隊第4、5局合計再添2分，將比分拉開至5比0。

悍將林益全7局上突破獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）封鎖，敲出陽春全壘打，本季首轟終於出爐，前一轟要追溯至去年10月27日；悍將第8局靠著范國宸揮出三壘安打帶有1分打點，再添1分，後續未能延續攻勢，最終以3分差吞敗。

獅隊洋投羅昂今天投7局僅失1分，被敲6支安打，包括1發全壘打，收下開季8連勝。

悍將林益全此役3打數，唯一安打就是全壘打，另有1次保送，並完成個人生涯第1500場出賽，也是繼張泰山、彭政閔、高國慶、周思齊、林智勝後，中職史上第6人。

從樂天桃猿隊來到悍將的王躍霖，今天轉隊後首度登板，第7局上場，中繼投1局無失分，讓獅隊打者3上3下。（編輯：謝雅竹）1110914