胡冠俞二軍3安3打點手感佳 詹子賢回一軍要再評估

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中華職棒二軍賽事16日與由富邦悍將隊中信兄弟隊交手，悍將內野手胡冠俞單場3安3打點手感火燙，率隊拿勝。圖為胡冠俞111年8月7日在一軍出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中華職棒二軍賽事富邦悍將今天與中信兄弟交手，悍將內野手胡冠俞單場3安3打點手感火燙，率隊以19比2拿勝；兄弟詹子賢沒有安打，上一軍時間點還要再評估。

中華職棒二軍例行賽富邦悍將今天和中信兄弟交手，兄弟動用8名投手，僅最後兩任投手黃弘毅、吳俊偉沒有失分。

兄弟隊先前已經註銷的日籍投手牧田和久，今天二軍中繼僅投0.1局被敲3支安打，投出1次四壞保送、1次觸身球、1次故意四壞保送，失掉5分（4分責失分）、無關勝敗。

悍將打線發揮，團隊敲出16支安打，二壘手胡冠俞先發打7棒，今天2局吞下三振，4局高飛犧牲打送回1分，5局敲出三壘安打再送回1分，6局敲出一壘安打，7局敲出二壘打再送回1分。

胡冠俞今天單場4打數敲出3支安打，差1支全壘打就是完全打擊，貢獻3分打點、手感火燙，賽後二軍打擊率3成43，但本季在二軍還沒有開轟紀錄。

兄弟隊野手詹子賢7月底確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），康復後側腹肌稍微不舒服，休息一陣子後昨天二軍出賽打1個打席，今天先發出賽3打數沒有安打，吞下1次三振。

兄弟隊總教練林威助今天一軍賽前受訪時表示，詹子賢目前看起來狀況還沒有很好，回到一軍的時間點還需要再評估一下。（編輯：陳政偉）1110916