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波特蘭高球菁英賽 李旻並列第24本季最佳

2022/9/19 09:55
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣旅美高球女將李旻今天在LPGA波特蘭菁英賽最終輪上演獵鷹秀，還射下2鳥，揮出68桿，4輪總桿數以低於標準9桿的279桿，並列第24，也是個人本季最佳成績。

在美國俄勒岡州舉行的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）波特蘭菁英賽，今天進入最終回合賽事。

美國選手安德瑞亞‧李（Andrea Lee）儘管開局在前3洞吞下2柏忌，但隨後找回節奏，在第5至7洞連續抓下小鳥，轉場後再賺進5鳥，以66桿繳卡，4輪累計以低於標準19桿的269桿，以1桿的優勢奪得冠軍，實現LPGA首冠的夢想。

李旻今天從第1洞出發，在第5洞上演獵鷹秀，隨後在第7洞抓鳥，轉場後在後9洞再添1鳥，全場沒有吞下任何柏忌，揮出4天以來個人最佳的68桿，4輪累計279桿，並列第24，改寫個人本季最佳成績。

其他台將部分，彭婕、錢珮芸最終輪各打出69、72桿，彭婕4輪總桿數287桿，排名第55，而錢珮芸則以289桿並列第60。（編輯：郭諭儒）1110919

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