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張育成連3場先發 加入紅襪首次擔任一壘手

2022/9/21 12:15
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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國職棒台灣好手張育成上週加盟波士頓紅襪之後，最近連3場比賽獲得先發機會，今天首度擔任一壘手。

紅襪今天客場比賽以5比3擊敗辛辛那提紅人，23歲新秀貝約（Brayan Bello）5局1責失，成為勝利投手。他2局在滿壘無人出局的情況下，用2個三振化解危機、沒失分是獲勝關鍵。

紅襪4棒馬蒂內茲（J.D. Martinez）這場火力旺盛，他先是在3局敲出三壘安打，幫助球隊率先得分；5局紅襪2比1領先下，他追加陽春全壘打，拉大差距。

紅襪這場比賽共有3支全壘打，除了馬蒂內茲，瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）、德佛斯（Rafael Devers）分別在4局、9局開轟。

張育成這場比賽擔任第8棒、一壘手，他在14日向紅襪報到之後，17日、18日及今天連續3天都排上先發打線，今天是他來到紅襪之後首次擔任一壘手，前2場擔任游擊手、二壘手。

張育成這場比賽有3次打擊機會，2局上攻占一二壘的局面，原有機會幫球隊建功，但敲出游擊滾地球形成雙殺。另兩次打擊分別是觸身保送、三振；8局第4次打擊機會遭換代打。

張育成本季效力過守護者、海盜、光芒與最近的紅襪，他在加入紅襪之後出賽3場，7個打數有2支安打，包括1支二壘打，本季累計打擊率0.219。（編輯：林憬屏）1110921

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