宋文華初登板自評待加強 教頭讚賞危機處理能力

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統一獅隊投手宋文華因陣中投手確診，中職初登板擔綱先發重任，20日投3局無失分，宋文華22日自評表現有待加強。中央社記者黃巧雯攝 111年9月22日

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（中央社記者黃巧雯新北22日電）統一獅投手宋文華因陣中投手確診，中職初登板擔綱先發重任，20日投3局無失分，宋文華今天自評表現有待加強，而教頭林岳平則肯定其壘上有人危機處理能力，未來將定位在中繼。

宋文華於2016年與聖地牙哥教士隊簽約後展開旅美生涯，去年還在高階1A的他，今年球季從教士隊3A起步，後來又回到高階1A，今年6月自請離隊，返台參加中職選秀，第4輪獲得獅隊指名。

談到當初決定回台的關鍵，宋文華賽前接受媒體訪問時透露，下放到高階1A時，對他打擊很大，他認為在3A學到可以從隊友和對手身上學習較多東西，但高階1A則有限，儘管當初球隊有挽留，但仍決定返台。

統一獅投手姚杰宏近期確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），原先定位中繼的宋文華，中職初登板首戰就是先發，且對手為目前龍頭的樂天桃猿，宋文華坦言，壓力蠻大的，讓他想起今年升上3A首戰也是遇到最強的洛杉磯道奇隊，「剛好可以試試看，看自己能力能不能應付這些中職最厲害打線」。

宋文華初登板投3局無失分，被敲2安，另有2次保送、1次三振，最終無關勝敗，宋文華自評表現「有待加強」，應該僅發揮3、4成，離自己最好狀態還有一段距離。

獅隊總教練林岳平認為，宋文華首戰表現「還可以」，儘管過程中還沒完全掌握打者，但面對壘上有人時，能沉著應對危機，也獲得教頭讚賞。

不過林岳平指出，宋文華首戰變化球幾乎都壞球，儘管直球造成對方打者較多無效攻擊，「但下一次會不會被掌握，不知道」。

對於首戰直球球速僅介於137至143公里之間，宋文華表示，身體沒什麼傷痛，只是投球機制還需再調整，並找到正確發力位置。（編輯：屈享平）1110922