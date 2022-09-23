宋家豪中繼飆速151公里無失分 王柏融二軍敲安

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局無失分、最快球速151公里，中止連2場出賽掉分、無關勝敗；火腿隊野手王柏融二軍出賽、連2戰敲安。

日本職棒樂天金鷲隊今天在主場迎戰北海道日本火腿鬥士隊，兩隊前3局打完都沒有得分，樂天4局下靠著保送、淺村榮斗適時安打先馳得點，火腿隊6局上追分，1人出局後靠著近藤健介、清宮幸太郎接連二壘打送回追平分，再靠著觸身球保送、安打超前比數。

樂天隊台灣投手宋家豪7局上接手中繼，2人出局後保送今川優馬，今川優馬盜壘失敗、宋家豪力守不失分；宋家豪總計用14球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、1次三振，最快球速151公里。

樂天隊7局下靠著辰己涼介陽春砲扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽第10局，火腿隊10局上有攻勢，單局5支安打、一口氣攻下4分，樂天10局下追回1分，追分不及以3比6吞敗；宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.77。

日職二軍例行賽火腿隊今天與東京養樂多燕子隊交手，火腿隊台灣好手王柏融先發打1棒、指定打擊，王柏融1局敲出左外野方向飛球出局，2局敲出左外野方向安打，近2場出賽都有敲安，賽後打擊率3成28，球隊終場以11比1拿勝。（編輯：張雅淨）1110923