台鋼雄鷹開訓 林振賢霸氣喊話：3年總冠軍

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中華職棒台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場舉行開訓典禮，統籌教練林振賢霸氣說：「目標3年內拿下總冠軍」，也在心願卡寫下「雄鷹展翅、年輕有為、一飛沖天」。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

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（中央社記者謝靜雯高雄24日電）中職台鋼雄鷹隊今天開訓典禮，台鋼集團會長謝裕民喊話5年打入總冠軍賽，統籌教練林振賢霸氣說：「目標3年內拿下總冠軍」，也在心願卡寫下期許球員「年輕有為、一飛沖天。」

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場舉行開訓典禮，開訓儀式上台鋼集團會長謝裕民說，從台鋼加盟中職到現在，經歷加盟、成軍、球員測試會、新人選秀，選近30多名球員加入，這是一個新里程碑的開始。

台鋼雄鷹秋訓主題CAMP IN KAOHSIUNG，謝裕民表示，希望球隊可與高雄緊密的結合，做出更多社會貢獻，帶給大家歡樂，喊話5年內打入總冠軍賽，「我們一起努力，請球迷拭目以待。」

台鋼集團董事長王炯棻則期許球隊3年打進季後賽，但統籌教練林振賢霸氣直言：「3年打進季後賽有點慢，過去La New熊在高雄，3年就拿下總冠軍、你們說好不好？」現場球迷一片歡呼掌聲。

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林振賢表示，會長和董事長給球隊很寬裕的時間，但教練團和球員需要給自己一點壓力，「有壓才有力」，過去La New熊也在高雄，並以綠色為主體色，希望把3年拿下總冠軍當成目標，也在心願卡寫下「雄鷹展翅、年輕有為、一飛沖天。」

今天開訓典禮除了林振賢外，投手教練蕭任汶、外野守備教練黃甘霖、投捕教練鄭漢禮、打擊教練路易士、客座內野守備教練鄧蒔陽、國際顧問河野德良都有出席，除了在服兵役的球員及U18世界盃棒球賽代表隊球員尚在隔離檢疫外，其餘球員都有出席。（編輯：張芷瑄）1110924

中華職棒第6隊台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖球場正式舉行開訓典禮，秋訓主題為CAMP IN KAOHSIUNG，希望球隊可與高雄緊密結合。圖為全隊合影。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

中華職棒台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場舉行開訓典禮，台鋼集團會長謝裕民表示，希望球隊可與高雄緊密的結合，做出更多社會貢獻，帶給大家歡樂，喊話5年內打入總冠軍賽。中央社記者張新偉攝 111年9月24日