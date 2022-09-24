台鋼雄鷹還會有日籍體能教練 日系球風已規畫交流

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中華職棒台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場開訓，台鋼領隊劉東洋（圖）透露，球隊還會有一名日籍體能教練，也表示台鋼球風偏日系，明年秋訓與日職球隊交流已有初步藍圖。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

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（中央社記者謝靜雯高雄24日電）中職台鋼雄鷹隊目前教練團中有2名日籍教練，領隊劉東洋透露，球隊還會有1名資歷豐富的日籍體能教練；劉東洋亦表示，台鋼球風偏日系，明年秋訓與日職球隊交流已有初步藍圖。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場開訓，目前陣中有國際顧問河野德良、之後井端弘和也會加入擔任客座內野守備教練。

台鋼領隊劉東洋表示，球隊還會有一名日籍體能教練，人選已經確定，曾擔任具美職經驗的某日職頂級球員的專屬私人防護員兼體能訓練師，可能會在10月底、11月初來台。

被問起台鋼的球風是否偏「日系」，劉東洋表示，目前教練團除了打擊教練路易士外，其餘確實偏日式，這是與台鋼集團會長謝裕民、董事長王炯棻討論過後的規劃，但美系、日系沒有說哪個一定好，只是要從中找出適合台灣、台鋼球員的模式。

劉東洋表示，因為疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）狀況不明朗，放寬入境限制也是最近幾天的事，今年底、明年初安排與日職球隊交流比較困難，但明年秋訓與日職交流目前已有藍圖，等成熟之後再跟大家說。

至於聘請河野德良任國際顧問，劉東洋表示，兩人先前就熟識，他也很有熱忱，希望把日本經驗帶來，台鋼雄鷹是從零開始建構的球隊，剛進來球員可塑性也很高，有很多空間和可能性。

劉東洋表示，河野德良會幫球員上課，分享他30多年的資歷，看過一流、二流、三流球員的差異，把他看到的日職頂級球員為什麼可以比別人突出分享給大家，讓台鋼球員一進職棒就有基本觀念。河野德良也期許把台鋼打造成讓無論中職、日職球隊都可以參考的範例。（編輯：屈享平）1110924