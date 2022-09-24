曾宸佐3度參選獲台鋼指名感動落淚 盼保持初衷

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外野手曾宸佐從2020年起連續3年挑戰中職選秀，今年在第12輪被台鋼雄鷹隊選進，他24日在高雄受訪透露當下有哭、是感動的眼淚，也期許自己「保持初衷」。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

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（中央社記者謝靜雯高雄24日電）外野手曾宸佐第3度參加中職選秀獲得台鋼雄鷹指名，他透露當下有哭、是感動的眼淚，兩度落選算是生涯較大的挫折，但心態成長很多，加上國際賽開眼界，也期許自己「保持初衷」。

外野手曾宸佐從2020年起，連3年挑戰中職選秀，今年在第12輪被台鋼雄鷹選進。曾宸佐表示，今年參加選秀比前幾次緊張，如果再沒有選上，就會考慮待在業餘打幾年後，轉換其他跑道。他也笑說被選到當下有哭，「太開心了，終於在第3次被選到，有點感動。」

曾宸佐去年入選U23世界盃棒球賽代表隊，今年也有被選入U23世界盃棒球賽培訓隊，培訓隊在台中集訓，曾宸佐今天請假參加台鋼雄鷹隊開訓典禮，他表示，打國際賽開眼界，因為看過大場面，以前面對比賽容易緊張、怯場，現在可以更平穩地面對。

前兩年選秀落選、今年獲球隊指名，曾宸佐自評這段期間變得更成熟，遇到狀況不會急躁，笑笑帶過，更能調整好心態，讓自己開心一點打球。

曾宸佐在開訓心願卡上寫下的心願就是「冷靜、保持初衷」，剛開始打球是因為喜歡、覺得開心，但後來慢慢有壓力、就會害怕，希望進到職棒後，還是能保持當初喜歡打球的那顆心，不要因為變成工作就忘記初衷。

3度挑戰職棒終於取得門票，曾宸佐表示，家人有提醒，進到職棒要更認真、更努力，讓其他人看好自己，他也設下目標，希望可以盡快站穩先發。（編輯：張雅淨）1110924