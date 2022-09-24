台鋼雄鷹秋訓先練體能 補強鎖定有經驗和重砲球員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場舉行開訓典禮，開訓前3循環主要進行體能訓練，若狀況許可，11月將會開始安排交流賽。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯高雄24日電）中職台鋼雄鷹隊今天開訓，統籌教練林振賢喊話3年拿下總冠軍，也說開訓前3循環主要是體能訓練，狀況許可11月開始安排交流賽，之後的補強希望著重有經驗和具長打能力的球員。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場開訓，統籌教練林振賢表示，新球隊要給自己一點壓力，「有壓才會有力」，目標看齊La New熊隊，當時La New接手球隊3年拿下總冠軍。

林振賢表示，今天開始的秋訓規劃，練4休1、進行3個循環，主要希望幫助球員們把體能素質建立起來，原本預計12月初開始有實戰，但也可能視狀況提前，11月中開始狀況調整比較好的球員，可能會先安排與業餘球隊打交流賽，秋訓預計會在高雄練到12月16日。

台鋼雄鷹首年選秀選進30名球員，除了第22輪選進投手林建宏選擇讀大學外，其餘全數簽下，另外還簽下3名自主培訓球員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林振賢表示，現階段補強差不多了，接下來等年底擴編選秀和戰力外球員，目前看來可能會鎖定有經驗的球員，也欠缺一些長打型球員，希望補強重砲型的打者。

台鋼雄鷹打擊教練請來在中職頗富知名度的退役洋將路易士，林振賢也笑說，如果路易士年輕個20歲也是重砲，過去兩人有同隊經驗，在高屏雷公隊時期，林振賢是教練、路易士是球員，林振賢表示，「有感覺到路易士很迫不及待想要教球員、每天都很想到球場來。」（編輯：張芷瑄）1110924

中華職棒台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場舉行開訓典禮，典禮儀式結束後，全隊球員在外野跑步熱身。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

中華職棒台鋼雄鷹隊開訓典禮24日在高雄澄清湖棒球場舉行，典禮儀式結束後，球員們隨即在外野進行傳接球熱身。前右為游擊手曾子祐。中央社記者張新偉攝 111年9月24日

中華職棒台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場正式開訓，秋訓規劃採練4休1、進行3個循環，盼幫助球員建立體能素質，原預計12月初開始進行實戰，但也可能視狀況提前。圖為台鋼雄鷹球員們喊聲集氣。中央社記者張新偉攝 111年9月24日