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台鋼雄鷹首對兄弟檔 顏郁軒、顏清浤是熟悉隊友

2022/9/24 16:03
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（中央社記者謝靜雯高雄24日電）野手顏郁軒、顏清浤成為中職台鋼雄鷹隊史第一對兄弟檔，哥哥顏郁軒2度選秀落選、以自培身分加入，再與弟弟顏清浤當隊友，「我會特別珍惜，現在換我跟著弟弟腳步、努力成為正式球員。」

內野手顏郁軒2021、2022年兩度參加中職選秀都沒有獲得球隊青睞，最後與台鋼雄鷹簽下自主培訓球員合約，他表示本來設定的停損點是明年選秀再落選，可能就不打球了，能以自主培訓球員身分加入球隊，沒有什麼不一樣的想法，不管用什麼方式、都是一個機會，「我會特別珍惜」。

弟弟外野手顏清浤今年選秀則是在第3輪尾被台鋼雄鷹指名，顏清浤表示，選秀會聽到自己的名字時開心一下下，一直盯著電視，希望哥哥名字可以出現，很開心最後兩人可以同隊。

顏郁軒、顏清浤國小、國中、大學都在同校，此次又成為台鋼雄鷹首對兄弟檔，顏郁軒表示，兩人是熟悉的隊友，「以前常常是我三年級、弟弟一年級，我是球隊的學長、弟弟是新生，就會特別照顧他。」

顏清浤則表示，從小到大跟哥哥同隊，到了新的環境有哥哥在、比較不會陌生，也不會害怕，可以追著哥哥的腳步，顏郁軒則補充說：「現在換我跟著弟弟的腳步，努力成為正式球員。」

顏郁軒是一壘手，自評優勢是有長打能力，但還需要加強穩定性，眼前最重要的目標就是轉成正式球員；顏清浤則希望可以站穩外野，自認速度、擊球確實是優勢，希望可以拿出所學有所貢獻，為球隊盡心力。（編輯：張芷瑄）1110924

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