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阿肯色高球錦標賽第2輪 侯羽薔暫並列第18

2022/9/25 11:39
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽第2輪繳出4鳥、吞2柏忌，揮出69桿，2輪合計以低於標準8桿的134桿，暫時並列第18，也是唯一晉級的台將。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）阿肯色錦標賽在美國阿肯色州羅傑斯市（Rogers）舉行，比賽共3回合，台灣共有4名選手參賽，包括徐薇淩、李旻、錢珮芸與侯羽薔。

侯羽薔首輪上演一桿進洞的美技，揮出65桿，與領先群僅有1桿之差，但因多達6名好手並列領先，因此侯羽薔首輪暫居第7，今天次輪從第10洞出發，儘管在第13、14洞連續吞下柏忌，但隨即回穩，在第16洞抓下1鳥。

侯羽薔轉場後更是在第1至3洞連續抓下小鳥，單回合以69桿繳卡，2輪合計以低於標準8桿的134桿，暫時並列第18。

李旻第2回合打出69桿，徐薇淩與錢珮芸同樣揮出72桿，大會取2輪合計低於標準4桿的138桿為晉級線，李旻140桿、錢珮芸141桿、徐薇淩142桿，均無緣晉級。

泰國女將提蒂卡（Atthaya Thitikul）今天狂打8鳥，還上演獵鷹秀，飆出61桿，前2輪都還沒有出現任何柏忌，2輪合計以低於標準14桿的128桿，逆轉超車，以1桿的優勢獨居領先。（編輯：管中維）1110925

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