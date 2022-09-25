跨聯盟籃球賽吳宏興出肘遭禁賽 獵鷹4強剩11人應戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台南台鋼獵鷹今天跨聯盟籃球邀請賽以108比86大勝台灣銀行，晉級4強，但吳宏興因肘擊對手頸部以上動作，遭判罰奪權犯規離場，且全部禁賽，獵鷹隊後續僅能以11人應戰。

跨聯盟籃球邀請賽在台北和平籃球館舉行，由於先前預賽期間曾發生球員衝突事件，中華民國籃球協會今天在8強賽登場前發布公告，決議自8強賽起，球員如有暴力行為遭判奪權犯規，將處以後續賽程全部禁賽處分，若有情節重大（揮拳、鬥毆、群架等）的衝突發生，除追加禁賽外，明年度將不邀請該隊參加跨聯盟賽事。

今天8強賽由台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹與超級籃球聯賽（SBL）台銀之戰打頭陣，獵鷹全場轟進18記三分球，其中又以李漢昇攻下22分表現最佳，三分球8投6中，率隊以108比86大勝台銀，成為首支晉級4強隊伍。

不過，儘管獵鷹闖進4強，但因陣中吳宏興今天比賽中肘擊對手頸部以上動作遭判罰奪權犯規離場，籃協賽後發布聲明，經裁判委員會確認無誤並追加禁賽處分，吳宏興後續賽程全部禁賽，獵鷹隊只能以11名球員應戰。

儘管同場比賽中台銀隊蔡嘉駿也在卡位時出現不當肢體動作，遭判罰奪權犯規離場，籃協指出，因台銀此役輸球後，已遭淘汰，無法追加禁賽處分。

籃協重申，嚴禁球場暴力行為，呼籲各球隊約束球員，並回歸比賽本質。（編輯：張雅淨）1110925