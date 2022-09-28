王柏融回一軍首戰敲長打 本季第2安出爐

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融睽違逾2個月重返一軍，今天先發出戰千葉羅德海洋隊，第4局揮出二壘安打帶動球隊攻勢，也是個人本季第2安，而火腿隊在第5局更換代打。

王柏融今年在一軍出賽場次不多，7月下旬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）痊癒後，就在二軍調整，在今天之前，一軍30個打數僅出現1支安打，打擊率0.033，本季首安要追溯至4月2日，當時是在客場出賽，至於前一次在一軍亮相則是在7月23日。

王柏融在日職例行賽的尾聲升上一軍，火腿今天在主場札幌巨蛋迎戰羅德隊，王柏融先發第4棒，擔任指定打擊，尋求個人本季第2安以及主場首安。

面對羅德隊先發投手美馬學，火腿隊首局展開攻勢，第2棒石井一成安打後，第3棒近藤健介揮出2分打點全壘打，王柏融首打席擊成游擊方向滾地球出局。

王柏融4局下揮出二壘安打，開啟球隊另一波攻勢，靠著投手暴投，站上三壘，隨後清宮幸太郎敲安，王柏融趁機跑回本壘得分；但第5局原本輪到王柏融打擊時，火腿隊改派今天同日升上一軍的洋砲努涅斯（Renato Nunez）代打。

王柏融此役2打數1安打，還跑回1分，打擊率上升至0.063，前5局結束火腿隊以3比6落後。（編輯：陳政偉）1110928