潘武雄憨人有憨福 餅總盼挖掘下一個TAKE

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北1日電）中職統一獅隊野手潘武雄今天引退賽，總教練林岳平稱讚潘武雄執著投入，「憨人有憨福」，也希望潘武雄未來成為教練後，可以挖掘出像他一樣有一棒翻轉戰局能力的球員。

「最後一武」中華職棒統一獅隊41歲野手TAKE潘武雄今天舉行引退賽，林岳平從過去的隊友、到現在以總教練的身分看潘武雄，林岳平表示，潘武雄17年的球員生涯，為球隊付出相當多的努力。

「餅總」林岳平提到，從潘武雄進到球隊之後，獅隊總計拿下6次總冠軍，很多關鍵局面機乎都是靠潘武雄打下來的，今天最後一場比賽，也希望他可以幫助球隊打下漂亮一戰，祝福他往後當教練的生涯，有跟球員時期一樣輝煌的戰功。

林岳平表示，接下總教練3年多來，觀察現在獅隊陣中，還沒有一個球員可以像潘武雄這麼執著、在比賽中這麼投入，總能在關鍵時刻一棒逆轉戰況，希望潘武雄未來以教練的身分，可以把他的精神、能力傳承下去，在球隊中發掘具有這樣特質能力的球員。

說起潘武雄大家總是提到他的拚勁、瘋狂，林岳平直言，潘武雄確實是很瘋狂的人，在場上很賣力，「他的主打歌是五月天的憨人，我相信他憨人有憨福（台語）」。

被問起覺得潘武雄今天是否會流淚，林岳平笑說：「他肯定會掉眼淚」，也提到今天到球場看到潘武雄，其實沒有什麼不同，他還是一樣專注、全心全意為今天而戰，也希望今天大家可以替他打下勝利。（編輯：陳政偉）1111001