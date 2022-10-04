諾拉好投舒瓦伯雙響砲 費城人暌違11年重返季後賽[影]

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影片來源：MLB

（中央社休士頓3日綜合外電報導）費城人今天在諾拉6.2局無失分好投，及舒瓦伯揮出雙響砲的聯手帶領下，以3比0擊敗太空人，繼2011年之後再次闖進季後賽。

美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天在客場對上已在美國聯盟西區封王的休士頓太空人，費城人開路先鋒舒瓦伯（Kyle Schwarber）1局上半敲出左外野方向陽春彈，讓球隊先馳得點。

8上費城人攻勢再起，史托特（Bryson Stott）先打出右外野方向陽春全壘打，費城人2比0領先，下一棒舒瓦伯跟著也擊出右外野方向陽春砲，讓球隊將領先擴大，終場3比0勝出。

費城人獲勝後，戰績87勝73敗，確定拿下第3張也是最後1張國聯的外卡，在暌違11年後重返季後賽行列。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）此役強力壓制太空人打者群，前6.2局投完仍保持完全比賽，直到7下兩出局後，才被阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）敲出一支短程的一壘安打，讓他的完全比賽破功。

諾拉今天投6.2局，賞給對手9次三振，沒有保送，被打出兩支零星安打無失分，在球隊贏球後，收下個人本季第11勝。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1111004