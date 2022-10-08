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LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻、徐薇淩晉級

2022/10/8 10:43
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美迪惠爾錦標賽次輪賽事今天登場，東京奧運國手李旻揮出71桿，2輪總桿數142桿，為4名台將中最佳，暫時並列第34，與徐薇淩一同晉級。

總獎金180萬美元（約新台幣5750萬元）LPGA美迪惠爾錦標賽（Mediheal Championship）在美國加州索米斯（Somis）舉行，英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）帶著2桿領先優勢出發，今天第2回合繳出低於標準3桿的69桿，2輪累計低於標準11桿的133桿，繼續獨居領先，與第2名差距也擴大至4桿。

台灣這次共有4名好手參賽，除了東京奧運國手徐薇淩、李旻外，還有錢珮芸、侯羽桑，其中李旻去年參加美迪惠爾錦標賽，與冠軍擦身而過，以第2作收。

李旻首輪揮出71桿後，今天繳出3鳥、2柏忌，再度以71桿繳卡，2輪總桿數累計以低於標準2桿的142桿，暫時並列第34名。

徐薇淩上週因身體臨時出狀況，生涯首度退賽，經過調養、休息後，投入美迪惠爾錦標賽，次輪打出73桿，2輪合計以高於標準1桿的145桿，暫時並列第61，壓線晉級下一輪賽事。

錢珮芸、侯羽桑今天各打出75桿、77桿，總桿數各為148桿、150桿，分別並列90、101名，無緣晉級。（編輯：陳政偉）1111008

李旻
LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻繳71桿並列39 阿肯色高球錦標賽第2輪 侯羽薔暫並列第18
徐薇淩
達納高球公開賽徐薇淩並列第16 羅培茲逆轉奪冠 達納高球公開賽第3輪 徐薇淩繳70桿暫並列第18
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