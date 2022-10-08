足協理事長需具募款能力 方靖仁感謝鄭文燦出馬

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（中央社記者黃巧雯新北8日電）桃園市長鄭文燦當選新任中華民國足球協會理事長，現任秘書長方靖仁今天說，隨著賽事和代表隊待遇持續擴編，足協自籌款比例較高，仰賴理事長找贊助，感謝鄭文燦願出任理事長。

中華民國足球協會今天舉辦理監事改選，桃園市長鄭文燦當選新任理事長，足協秘書長方靖仁會後接受媒體聯訪時表示，後續會將選舉結果呈報內政部和教育部，並通知亞足聯（AFC）、國際足球總會（FIFA），接下來預計1、2個月時間走完國內相關程序。

「鄭市長現在接下來，協會很感謝他。」方靖仁表示，足協賽事、代表隊相關待遇持續擴編，目前自籌款比例很高，而體育署等單位補助有限。

方靖仁坦言，目前足協不少經費來源，都仰賴理事長找贊助，「鄭市長願意投入選舉，相信他應該也很清楚這個部分」。

除了鄭文燦當選足協理事長外，今天理監事改選還選出3名副理事長，分別為蕭永福、王筱薰、趙榮瑞。

理事共7名，分別為郭志恆、鄭家興、曾維廣、羅建輝、方錦龍、蔡尚明、陳雙全。監事則選3人，由李永山、林德嘉、彭臺臨等人當選。

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不過，相較於女足球員王湘惠上屆理監事會中仍占1席理事，這次改選後，新一屆的理監事會無現役運動員、甚至沒有女性參與，方靖仁表示，近年足協各級代表隊球員待遇提升，擔任上屆理事的王湘惠角色關鍵，且在球員、協會、行政端之間扮演重要橋梁。

對於這次女足球員蔡明容參選理事落選，且無其他女性參與理事會，方靖仁指出，儘管尊重選舉結果，但仍感到可惜。（編輯：張芷瑄）1111008