PLG富邦勇士土洋聯手 熱身賽力退鋼鐵人

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 熱身賽8日在高雄鳳山體育館開打，台北富邦勇士隊靠著中鋒曾祥鈞（中）全場繳出22分7籃板好表現，終場就以94比88擊退主場高雄鋼鐵人隊，收下勝利。（台北富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）P. LEAGUE+衛冕軍台北富邦勇士今天熱身賽靠著中鋒曾祥鈞、洋將強森與辛特力合力攻下64分，以94比88擊退高雄鋼鐵人，收下首戰勝利。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季前熱身賽今天起一連3天在高雄鳳山體育館登場，首日吸引4205名球迷入場。

有別於例行賽只能登錄2名洋將，熱身賽放寬至3名洋將，但維持4節7人次以及第4節與延長賽只能上場單洋將，讓各隊能檢視洋將狀況。

富邦勇士今天與地主鋼鐵人交手，在「大房東」曾文鼎新賽季轉戰台灣職籃T1聯盟新北中信特攻後，曾祥鈞在球隊中的角色更加吃重，且近期中鋒又出現傷兵潮，總教練許晉哲表示：「謝宗融還沒回到球場，石博恩、林孟學、洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）都受傷，6名中鋒就傷了4人，希望賽季開始後能全部回歸。」

洋將辛特力（Michael Singletary）、強森（Chris Johnson）此役各攻下21分，而曾祥鈞不讓洋將專美於前，繳出22分、7籃板、5阻攻的亮眼數據，幫助球隊首戰以94比88收下勝利；而勇士今年首輪選進的新秀陳范柏彥熱身賽首秀出賽近22分鐘，拿下7分、3籃板、1抄截。

曾祥鈞表示，新賽季希望自己能提升外線和罰球穩定性，製造球隊更多得分機會；而許晉哲則期許曾祥鈞能以今天比賽為標準，下一場表現能更好。

稍早另一場熱身賽由上一季打進決賽的新竹街口攻城獅迎戰福爾摩沙台新夢想家，夢想家靠著洋將米勒（Malcolm Miller）飆35分、8籃板、4助攻、4抄截，以115比100擊敗攻城獅。

米勒首秀與團隊配合展現良好默契，他歸功於隊友能在空檔傳球給他，且球的傳導也有很好地流動，讓他能為球隊搶下分數。

攻城獅新賽季續留洋將辛巴（Sim Bhullar），另找來阿提諾（William Artino）以及前美國職籃NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）助陣，團隊此役以阿提諾20分、9籃板表現最佳，辛巴與班尼特各得13分。（編輯：吳協昌）1111008