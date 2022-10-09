熱機慢葉總想起林恩宇 吳俊杰自嘲：可能是二手車

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中職味全龍隊投手吳俊杰（圖）進到職棒後進步很多，總教練葉君璋點出他耐投和「熱機慢」特性，吳俊杰笑說，是從業餘時期就開始的習慣，自嘲「可能是二手車要比較久一點」。中央社記者謝靜雯攝 111年10月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊投手吳俊杰進到職棒後進步很多，總教練葉君璋點出耐投和熱機慢的特色，吳俊杰笑說，是從業餘時期就開始的習慣，自嘲「可能是二手車要比較久一點。」

中華職棒味全龍隊投手吳俊杰進到職棒後小傷不斷影響出賽，但只要上到一軍其實都可以投出不錯表現，總教練葉君璋直言，只要吳俊杰身體健康， 明年應該會有更多出賽的機會，以先發投手定位機會蠻高。

葉君璋點出吳俊杰「熱機慢」特性，投到越後面越好，葉君璋笑說，印象中有一場先發，前3局投得跌跌撞撞，本來考慮換投，沒想到他越投越穩。

葉君璋說，每個投手可能都有不同的特性，之前在國家隊印象最深刻的是林恩宇，練投時幫他接捕，「他叫我投到100顆提醒他，我以為是投100顆就結束，沒想到他還要再投100顆，印象很深刻。」

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他表示，印象中吳俊杰業餘時期出賽用球數也都偏多，進到職棒之後才發現原因，每個人的類型不同，吳俊杰感覺也是需要熱比較久的類型。

吳俊杰昨天與樂天桃猿隊交手，中繼登板投2局表現不錯， 似乎「熱機慢」的狀況有解，吳俊杰自嘲說自己可能是二手車，熱車比較久，從開始打棒球就是這樣，大部分中繼投手可能熱身10幾顆就可以，昨天有先在牛棚熱了20、30顆。（編輯：卞金峰）1111009