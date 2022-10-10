龍獅9日戰三壘、本壘2爭議判決 葉君璋無奈搖頭

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職味全龍隊昨天與統一獅隊交手，龍隊3局張政禹上三壘被判出局，8局本壘攻防改判，2次判決讓龍隊總教練葉君璋無奈搖頭，直言類似的爭議判決不是第一次，「我們也習慣了」。

中華職棒味全龍隊昨天在天母棒球場與統一獅隊交手，龍隊3局張政禹敲出中左外野安打，送回壘上跑者劉時豪，跑上三壘後一開始裁判比出安全上壘的手勢，獅隊三壘手潘傑楷抽出被張政禹踩住的腳瞬間，裁判認為張政禹腳離開壘包、又比出局的手勢。

龍隊提出電視輔助判決、維持原判出局，葉君璋今天賽前被問起這個判決直搖頭、表情無奈，接著說張政禹很確定腳從頭到尾沒有離開壘包，「是腳上的護具翹起來」。

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昨天兩隊的爭議判決不只這個，獅隊8局有攻勢，靠著陳重廷安打、犧牲短打推進，陳傑憲敲出內野安打，陳重廷跑回本壘，一開始判決獅隊安全回壘得分，經過電視輔助判決後改判出局。

葉君璋直言，電視輔助判決的畫面定格已經非常明顯，手套觸殺到跑者時、跑者的手還沒有摸到本壘板，「結果裡面看了很久，不知道要找什麼，感覺好像看了1小時」。葉君璋無奈表示，這種類似狀況龍隊遇到很多次了，「只能說不是第一次，我們也習慣了」。（編輯：管中維）1111010