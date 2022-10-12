放棄工程師高薪 簡名均為企排圓職業球員夢

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（中央社記者龍柏安台北12日電）畢業於陽明交通大學電機系，還頂著生物醫學工程碩士光環，簡名均放棄了工程師百萬高薪，加盟新成軍的連莊男子排球隊，他將以職業運動員的身分，參加今年的企業排球聯賽。

企業18年男、女排球聯賽將於10月15日在台灣體育運動大學開打，今天11支球隊的球員與球團代表，一併出席開季記者會。

簡名均國小時是排球隊的一員，升上國中、高中後卻沒繼續，大學時靠著昔日的排球專長，以體資生的身分考取陽明交通大學電機系，才重新讓他和排球再續前緣。

原以為自己與排球的緣分，在研究所畢業後就劃下句點，沒想到新成軍的連莊男排隊意外找上他，他承認：「找上我的時候，我有些驚訝，但也覺得這是一種肯定。」台中連莊男排執行長連華榮則得意表示：「那是他遇到我這個伯樂。」

在高薪和打球兩者之間拉扯，最後簡名均決定，趁著還年輕，給自己一個機會闖一闖，被問到家人反應，他有點不好意思地說：「當然是希望我去工作（公司上班），他們認為這是比較好的選擇。」

簡名均透露，他從未想過自己有朝一日會成為職業運動員，因此說什麼都想試試看，也好奇自己能走多遠，所以會先給自己1年的時間。

以「素人」之姿進入職業隊，簡名均表示，剛開始的確有些擔心自己跟不上，而且職業隊的訓練強度的確和大學差很多，但他強調：「就是把握機會，好好表現。」（編輯：李亨山）1111012