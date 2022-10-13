U23世界盃棒球賽 紀慶然代打建功增信心

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2022第4屆U23世界盃棒球賽台灣隊開幕戰，靠著6局下紀慶然（左）代打敲出關鍵安打及對手連連失誤，最終以6比2收下本屆賽事首場勝利。圖為紀慶然上壘後開心向隊友致意。中央社記者張新偉攝 111年10月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣隊今天在U23世界盃棒球賽出戰哥倫比亞，紀慶然未在先發名單內，一度有點失落，但他代打建功，助球隊逆轉戰局，他說，除了有助提振信心外，也開心能在家人面前有好表現。

U23世界盃棒球賽首戰今天在天母棒球場登場，由地主台灣隊與哥倫比亞一役打頭陣，台灣隊靠著6局下紀慶然代打敲出關鍵安打，單局灌進5分奠定勝基，加上對手單場7次失誤，台灣隊最終以6比2收下勝利。

談到第6局換上紀慶然代打，總教練謝承勳賽後接受媒體聯訪時表示，由於對方投手為右投，因此選擇攻擊型的左打紀慶然上場，並提醒打者，抓直球進行攻擊。

紀慶然將教練的話謹記在心，他表示，上場時選擇積極進攻，才揮出安打，「當下心情很開心，幫助球隊逆轉分數，謝謝教練這個時候讓我上去打擊，才有機會表現」。

紀慶然近期陷入低潮，未能在首戰先發名單內，他坦言，心情難免失落，「想說第一場這麼多人來看球，當然想要先發」，所幸紀慶然調整好心情，抱持著有機會上場，就要拿出自己該有的表現，而他也說，這支安打多少可以提高自信心，希望能持續累積、狀況越來越好。

紀慶然在台灣球迷面前擊出關鍵一擊，而棒球路上一路支持他的爸爸也在現場見證，他笑著說：「很開心在家人面前表現出來 ，爸爸從以前到現在，就是最希望我打好的人。」（編輯：張芷瑄）1111013