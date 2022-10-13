U23世界盃棒球賽台灣首戰開紅盤 教頭歸功情蒐

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U23世界盃棒球賽台灣隊（圖）開幕首戰13日晚間在天母棒球場對上上屆季軍哥倫比亞隊，終場成功以6比2收下勝利，選手們賽後在場中開心慶祝後離場。中央社記者張新偉攝 111年10月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣隊今天在U23世界盃棒球賽首戰從落後、最終以6比2擊退哥倫比亞，總教練謝承勳今天說，除了提醒選手堅持到最後外，也歸功於賽前情蒐掌握對方投手狀況，才能拿下這場勝利。

U23世界盃棒球賽今天在天母棒球場登場，台灣隊先是靠著2局下羅暐捷安打，先馳得點，但又被對手逆轉，所幸把握第6局機會，單局進帳5分，最終以6比2擊敗哥倫比亞。

台灣隊總教練謝承勳賽後接受媒體聯訪時表示，今天告訴選手全力以赴，「不管輸贏，過程把它做好就好，大家都堅持到底不放棄」。

面對球隊一度陷入落後，謝承勳坦言，選手也會著急，但持續提醒球員放慢腳步，而他也特別感謝情蒐，幫助球隊有效掌握對方效力美職小聯盟投手狀況。

台灣隊投手陳宇宏此役投4.1局失2分，僅1分責失分，期間一度連續解決11名打者，也獲得謝承勳讚賞。

陳宇宏表示，今天比賽主要照著情蒐資料投球，但第1局投得比較謹慎，「用了比較多用球數，投得比較辛苦 」，他說後來就拿出拿手球路對付打者，製造出局數。

王彥程投1.2局被敲1安，送出1次保送、2次三振，無失分，他表示，2天前就得知擔任球隊第2號先發，從首局起就在牛棚待命，第5局登板時就依照情蒐資料，針對對手弱點，積極攻擊好球帶。（編輯：張芷瑄）1111013

U23世界盃棒球賽開幕戰13日登場，由台灣隊在天母迎戰哥倫比亞隊，6局下台灣隊單局灌5分奠定勝基，最終以6比2旗開得勝，賽後選手們在場中假裝自拍，展露開心神情。中央社記者張新偉攝 111年10月13日