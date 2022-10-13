更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
U23棒球世界盃
新聞專題
U23棒球世界盃1/48
首頁 / 運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰開紅盤 教頭歸功情蒐

2022/10/13 22:22（10/13 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U23世界盃棒球賽台灣隊（圖）開幕首戰13日晚間在天母棒球場對上上屆季軍哥倫比亞隊，終場成功以6比2收下勝利，選手們賽後在場中開心慶祝後離場。中央社記者張新偉攝 111年10月13日
U23世界盃棒球賽台灣隊（圖）開幕首戰13日晚間在天母棒球場對上上屆季軍哥倫比亞隊，終場成功以6比2收下勝利，選手們賽後在場中開心慶祝後離場。中央社記者張新偉攝 111年10月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣隊今天在U23世界盃棒球賽首戰從落後、最終以6比2擊退哥倫比亞，總教練謝承勳今天說，除了提醒選手堅持到最後外，也歸功於賽前情蒐掌握對方投手狀況，才能拿下這場勝利。

U23世界盃棒球賽今天在天母棒球場登場，台灣隊先是靠著2局下羅暐捷安打，先馳得點，但又被對手逆轉，所幸把握第6局機會，單局進帳5分，最終以6比2擊敗哥倫比亞。

台灣隊總教練謝承勳賽後接受媒體聯訪時表示，今天告訴選手全力以赴，「不管輸贏，過程把它做好就好，大家都堅持到底不放棄」。

面對球隊一度陷入落後，謝承勳坦言，選手也會著急，但持續提醒球員放慢腳步，而他也特別感謝情蒐，幫助球隊有效掌握對方效力美職小聯盟投手狀況。

台灣隊投手陳宇宏此役投4.1局失2分，僅1分責失分，期間一度連續解決11名打者，也獲得謝承勳讚賞。

陳宇宏表示，今天比賽主要照著情蒐資料投球，但第1局投得比較謹慎，「用了比較多用球數，投得比較辛苦 」，他說後來就拿出拿手球路對付打者，製造出局數。

王彥程投1.2局被敲1安，送出1次保送、2次三振，無失分，他表示，2天前就得知擔任球隊第2號先發，從首局起就在牛棚待命，第5局登板時就依照情蒐資料，針對對手弱點，積極攻擊好球帶。（編輯：張芷瑄）1111013

U23世界盃棒球賽開幕戰13日登場，由台灣隊在天母迎戰哥倫比亞隊，6局下台灣隊單局灌5分奠定勝基，最終以6比2旗開得勝，賽後選手們在場中假裝自拍，展露開心神情。中央社記者張新偉攝 111年10月13日
U23世界盃棒球賽開幕戰13日登場，由台灣隊在天母迎戰哥倫比亞隊，6局下台灣隊單局灌5分奠定勝基，最終以6比2旗開得勝，賽後選手們在場中假裝自拍，展露開心神情。中央社記者張新偉攝 111年10月13日
2022第4屆U23世界盃棒球賽13日正式開打，開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場與上屆季軍哥倫比亞隊交手，有球迷在左外野揮舞大幅中華民國國旗，為台灣隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年10月13日
2022第4屆U23世界盃棒球賽13日正式開打，開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場與上屆季軍哥倫比亞隊交手，有球迷在左外野揮舞大幅中華民國國旗，為台灣隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年10月13日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U23世界盃棒球賽 紀慶然代打建功增信心