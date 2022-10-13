兄弟擊退悍將 下半季封王魔術數字M5

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）中華職棒中信兄弟今天靠著第3局岳政華關鍵安打，單局攻下4分，加上陳子豪開轟，最終以6比3力挫富邦悍將，拿下4連勝，下半季封王魔術數字降至5（M5）。

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場迎戰富邦悍將，而近期悍將陣中再度傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，王勝偉、張進德、李建勲、曾峻岳、高孝儀等人確診，衝擊悍將戰力。

悍將先發投手江少慶第3局狀況不穩，被洋砲福來喜（Francisco Pena）敲安後，又對黃韋盛投出觸身球保送，岳政華隨後揮出二壘安打送回2分，兄弟隊後續靠著雙盜壘戰術和陳文杰安打，取得4比0領先。

悍將戴培峰、陳真分別在第5、7局敲出全壘打，合計添得3分，而兄弟隊5局下攻下1分後，7局下陳子豪陽春全壘打，幫助兄弟隊追加分數，兄弟最終就以6比3獲勝，將連勝場次推進至4場，下半季封王魔術數字降至5（M5）。

兄弟隊先發投手吳哲源投6.2局失3分，被敲6安，包括2發全壘打，個人11連勝，持續刷新中信兄弟隊史本土球員單季最長連勝紀錄；而蔡齊哲、呂彥青各投1.1局、1局，均無失分，分別收下中繼和救援成功。

兄弟贏球後，悍將下半季淘汰指數歸零，悍將無緣下半季冠軍，年度勝率第3的味全龍繼樂天桃猿、中信兄弟之後，確定取得季後賽門票。（編輯：張芷瑄）1111013