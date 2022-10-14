詹智堯998場出賽跑回悍將超前分 兄弟10月首敗[影]

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中華職棒富邦悍將隊14日交手中信兄弟隊，悍將詹智堯（中）9局代跑上場，成功跑回球隊超前分，助隊以4比2拿勝，也讓兄弟吞下10月首敗。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，悍將李宗賢9局敲致勝安打，詹智堯代跑上場跑回球隊超前分、為生涯第998場出賽，悍將以4比2拿勝、讓兄弟吞下10月首敗。

中職中信兄弟隊賽前10場比賽拿下8勝、近期4連勝，10月沒有敗績，今天在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，悍將2局上1人出局後陳真敲出安打，2人出局後王詩聰開轟，2分砲幫助球隊取得領先。

兄弟3局下2人出局後江坤宇敲出內野安打、王威晨選到四壞保送，陳子豪適時安打送回團隊第1分，6局下王威晨率先敲出三壘打、陳子豪安打送回第2分，幫助球隊扳平比數。

兩隊8局打完2比2僵持不下，9局上悍將隊1人出局後陳真選到四壞保送，上壘後把頭盔交給一壘跑壘指導教練詹智堯，詹智堯代跑上場，2人出局後王詩聰、李宗賢接連安打，詹智堯跑回球隊超前分，悍將再靠著失誤多跑回1分保險分。

影片來源：CPBL 中華職棒

悍將近期多名主力球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也讓教練兼球員詹智堯遞補，今天是詹智堯中職生涯第998場出賽，跑回生涯第445得分；李宗賢單場3安、是勝利打點獲選單場MVP。

悍將先發投手安得勝今天總計用93球投7局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發無關勝敗；賴智垣中繼1局被敲1支安打、無失分，拿下個人本季第3勝。

兄弟隊先發投手奧特羅今天表現也很出色，總計用107球投8局，被敲出6支安打、1發全壘打，投出5次三振，失掉2分責失分，優質先發但無關勝敗。（編輯：張芷瑄）1111014