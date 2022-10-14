羅楹湲舉重亞錦賽3破全國 田佳欣摘挺舉銅牌

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣舉重女子87公斤級全國紀錄保持人羅楹湲，今天在亞洲舉重錦標賽女子87公斤級，以抓舉110公斤、挺舉133公斤與總和243公斤，3破全國並奪2銀與1銅牌，田佳欣則拿挺舉銅牌。

在巴林麥納瑪（Manama）所舉行的2022亞洲舉重錦標賽，今年台灣共派出20名選手參賽，不過「舉重女神」郭婞淳考量與世界舉重錦標賽比賽距離太近，最終選擇放棄亞錦賽，專心備戰世錦賽。

舉重亞錦賽今晚進行女子87公斤級A組賽事，共6人參賽，台灣則派出羅楹湲與田佳欣兩人應戰，羅楹湲除包辦挺舉與總和雙銀，抓舉也拿下銅牌，而田佳欣在抓舉以99公斤名列第4，不過她在挺舉則以131公斤再添1銅，兩人合力拿下2銀、2銅。

羅楹湲在抓舉3次試舉都順利過關，尤其第3舉重量直接挑戰110公斤，她順利撐起槓鈴，成功打破她在2019年世界舉重錦標賽所保持的106公斤全國紀錄。

可惜隨後烏茲別克女將最後一舉，硬是舉起112公斤，也超越羅楹湲奪銀，而壓軸登場蒙古選手更是成功挺起114公斤，也讓羅楹湲排名落居第3，僅拿下銅牌。

挺舉過程扣人心弦，羅楹湲開把126公斤過關後，總和已達236公斤，提前改寫她在去年全大運所寫下的總和235公斤全國紀錄。

羅楹湲3次挺舉也全部成功，最後一舉更是撐起133公斤，將她保有的132公斤全國紀錄送入歷史，且總和達243公斤，讓她的挺舉與總和成績雙雙超越烏茲別克選手，成功搶下雙銀。

此外，今年亞錦賽至今，台灣隊靠著林呈璟在女子49公斤級挺舉與總和拿下雙銀，李偉嘉則在女子64公斤級挺舉鍍銅，迄今台灣隊累計共拿下4銀、3銅。（編輯：張芷瑄）1111014