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陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

2022/10/15 20:48（10/15 21:08 更新）
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陳柏任（左）15日在亞洲舉重錦標賽男子96公斤級拿下抓舉、總和銀牌，挺舉銅牌。（圖取自亞洲舉重總會網頁awfederation.com）
陳柏任（左）15日在亞洲舉重錦標賽男子96公斤級拿下抓舉、總和銀牌，挺舉銅牌。（圖取自亞洲舉重總會網頁awfederation.com）
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（中央社記者龍柏安台北15日電）東京奧運男子舉重國手陳柏任今天在亞洲舉重錦標賽男子96公斤級，以抓舉177公斤、挺舉206公斤與總和383公斤3破全國紀錄，並拿下抓舉、總和銀牌，挺舉銅牌。

陳柏任是台灣男子舉重96公斤3項全國紀錄保持人。（圖取自亞洲舉重總會網頁awfederation.com）
陳柏任是台灣男子舉重96公斤3項全國紀錄保持人。（圖取自亞洲舉重總會網頁awfederation.com）

在巴林麥納瑪（Manama）所舉行的2022亞洲舉重錦標賽，今年台灣共派出20名選手參賽，不過「舉重女神」郭婞淳考量與世界舉重錦標賽比賽距離太近，最終選擇放棄亞錦賽，專心備戰世錦賽。

陳柏任是台灣男子96公斤3項全國紀錄保持人，去年在世界舉重錦標賽，抓舉曾以173公斤排在第5，無奈挺舉3次試舉都失敗，讓他黯然離開烏茲別克世錦賽。

今年陳柏任重新出發征戰亞錦賽，賽前被教練團設定是奪牌熱門候選人，他沒讓教練團失望，雖然抓舉第1次試舉挑戰172公斤失利，所幸第2舉順利過關，最後一次試舉更是直接叩關177公斤，挑戰他在去年東京奧運所締造的176公斤全國紀錄。

抓舉第3次試舉，陳柏任在撐起槓鈴後興奮地怒吼，放下槓後更是激動地高舉雙手，可惜的是地主巴林選手在抓舉以182公斤拿下金牌，陳柏任僅摘銀牌。

陳柏任轉戰挺舉3舉都成功，且在開把195公斤輕鬆過關後，第2舉再戰201公斤也沒有問題，最後一次試舉直接把重量提升至206公斤。

這回他再次成功撐起槓鈴，也將他在去年東京奧運所締造的挺舉205公斤與總和381公斤全國紀錄雙雙送入歷史，讓他以總和383公斤再添1銀，而挺舉則以206公斤鍍銅。（編輯：管中維）1111015

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